Konyaspor'dan Emniyet'e tepki!

21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe ile dün deplasmanda oynanan karşılaşma öncesinde Konyasporlu taraftarların İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bekletildiği iddia edildi.
Bunun kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu tavrın özellikle İzmir’de oynadığımız müsabakalarda tekerrür etmesini ve taraftarımıza güvenlik noktalarında yapılan çağ dışı uygulamaları esefle kınıyoruz. Sosyal mecrada yer alan görüntülerden de anlaşılacağı üzere taraftarımız hem güvenlik noktalarında hem de stadyuma girişlerde sadece bekletilmemiş kötü ve çirkin davranışlara da maruz kalmıştır. Daha önce de İzmir'de oynadığımız bir maçta taraftarımız sebepsiz yere 42. dakikada maça girebilmiş ve yetersiz güvenlik tedbirleri yüzünden istenmeyen olaylar yaşanmıştır. İzmir Emniyetinden ve yetkililerden, kilometrelerce uzaktan takımının maçını izlemek üzere gelen yüzlerce taraftarın neden bekletildiği konusunda makul bir açıklama bekliyoruz. Konya'dan gelen ve yolda yaşanan bir sıkıntı nedeniyle geciken bir otobüsü gerekçe göstererek taraftarın bekletilmesi acziyetin ve çözüm üretememenin sonucudur. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Ancak bahse konu ilin iyi niyetli emniyet birimleri yüzlerce binlerce taraftarı bekletmek yerine geride kalan otobüs/otobüsler için ayrıca tedbirler alarak taraftarların maç izleme haklarını ellerinden almamışlardır."
Stadyum girişlerinde yapılan aramaların güvenlik gerekçesiyle bir yere kadar anlaşılabileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ancak burada da taraftarlarımıza karşı gösterilen tutum yüz kızartıcıdır. Konya bu anlamda her zaman için örnek şehirlerden biri olmuştur. Fakat taraftarlarımıza yapılan bu muamelenin karşılıksız kalmayacağını herkesin bilmesi gerekmektedir."
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