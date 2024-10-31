Konyaspor'da Recep Uçar dönemi!
Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ı getirdi
Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, Recep Uçar ile anlaştığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Recep Uçar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.
Son olarak Kayserispor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, 16 Süper Lig maçında 6 galibiyet 2 beraberlik 8 mağlubiyet yaşamıştı.
10 maçta 11 puan toplayan TÜMOSAN Konyaspor, pazar günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.