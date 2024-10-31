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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da Recep Uçar dönemi! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da Recep Uçar dönemi!

        Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ı getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 11:38 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:33
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        Konyaspor, Recep Uçar'ı açıkladı!
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        Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, Recep Uçar ile anlaştığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Recep Uçar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.

        Son olarak Kayserispor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, 16 Süper Lig maçında 6 galibiyet 2 beraberlik 8 mağlubiyet yaşamıştı.

        10 maçta 11 puan toplayan TÜMOSAN Konyaspor, pazar günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

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