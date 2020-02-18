Süper Lig´in 23'üncü haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma-çabukluk hareketleri ile başladı. 7´ye 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

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