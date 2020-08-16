'Konyaspor Kulübü Sahaya Dönüş Protokolleri’ gereğince testleri tamamlanan ve test sonuçları iyi çıkan Marko Jevtovic, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamladı. Yeşil-beyazlı oyuncu Konyaspor’un sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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