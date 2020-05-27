Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalıştı.

Antrenman, taktik çalışma, hücum ve savunma organizasyonlarıyla tamamlandı.