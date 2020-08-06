Selçuklu Kongre Merkezi'nde yarın yapılacak olağan genel kurul öncesi bugün yeni bir ismin daha adaylığını açıklamasının ardından kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı.

Daha önce aday olmayacağını açıklayan Hilmi Kulluk'un geçen zaman zarfında kimsenin aday olmaması üzerine, yoğun talep ve şehrin kanaat önderleriyle yapılan durum değerlendirmesi sonucunda 5 Ağustos tarihinde genel kurul için yeniden liste hazırlığına başlandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında başkan Kulluk'un şu sözlerine yer verildi:

"Tüm çağrılarımıza rağmen adaylık konusunda hiçbir adımın atılmamış olması, spor kamuoyunun malumudur. Hal böyleyken yaptığımız liste hazırlığının basında yer almasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde adaylık açıklamasının yapılması camiamızın takdirindedir. Çarşamba gecesine kadar ortaya çıkan tablo, iki senedir gecemizi gündüzümüze katarak hiçbir menfaat beklemeden kulübümüz için yoğun çaba sarf eden yönetim kurulumuza büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Artık bu sorumluluktan geri adım atmamız mümkün değildir. Bu vesileyle çok değerli başkan adaylarımız ve kıymetli yol arkadaşlarına başarılar diliyor, Olağan Genel Kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum."