Konyaspor'da hedef ilk 5

16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İttifak Holding Konyaspor'un kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy, sezonu ilk 5 içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bir aksilik olmazsa takımımızdaki bu uyumla beraber bu başarıyı elde etmeyi ümit ediyoruz." dedi.
Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de 7 hafta sonunda 12 puanla 4. sırada yer aldıklarını hatırlattı.
İttifak Holding Konyaspor'un bu başarısıyla geçen sezonki performansının üzerine çıktığını anımsatan Aksoy, geçen yıldan başlayan yapılanma sürecinin teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve getirilmesiyle taçlandırıldığını söyledi.
"TAKIMIMIZIN GİDİŞATI İYİ GÖRÜNÜYOR"
Aksoy, yönetimin yanı sıra takımda da bir yapılanma sürecinin devamına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bunun meyvelerini de şimdi ve önümüzdeki yıl görmeyi ümit ediyoruz. Şu anda takımımızın gidişatı iyi görünüyor ama bu uzun soluklu bir iş. Ümit ediyoruz bu artarak devam eder. Burada olmazsa olmazımız, kulüpteki finans yapısını bozmadan bu işleri yapmak. Çünkü suni başarılar hem kulüplerin finans yapısını bozuyor hem de geleceği ile ilgili sıkıntılara sokabiliyor. Onun için finans yapısının doğrultusunda elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bu işi yapmak istiyoruz. Buna uyumlu bir teknik ekibimiz var.
Takımımızın gidişatı iyi görünüyor. Teknik direktörümüzün de bahsettiği gibi ilerleyen haftalarda bu daha da oturarak gidecek. Uzun soluklu bir iş. Takımdaki arkadaşlık, hocanın adalet duygusu, ona duyulan inanç, yönetimin birlikteliği ve camianın bunu sahiplenmesi başarıyı getirecek diye ümit ediyoruz. Konyaspor olarak inşallah bu yıl ilk 5'in içinde olmayı hedefliyoruz. Bir aksilik olmazsa takımımızdaki bu uyumla beraber bu başarıyı elde etmeyi ümit ediyoruz."
YEŞİL-BEYAZLILARDA ALTYAPIYA ÖZEL İLGİ
Yönetimin altyapıya da büyük önem verdiğini anlatan Aksoy, tesisleri üst seviyeye taşıyarak genç oyuncuların umutlarını yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı.
Aksoy, altyapının uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret ederek, "Konyaspor'un gelecekte oyuncuları buradan çıkacak ve büyük başarılar elde edecek diye ümit ediyorum. A takımın da altyapıya bakışı aynı. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın da buraya çok önem verdiğini bildiğimiz için Konyaspor'un geleceğini hazırlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Tesisleşme açısından burada ortamı hazırlayarak altyapıdan Konyaspor'un A takımına oyuncunun daha hızlı geçmesi için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
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