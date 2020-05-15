Konyaspor'da hazırlıklara devam edildi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde pas calışmasıyla devam eden idman, top çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan, tedavileri süren Selim Ay, Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Farouk Miya idmanda yer almadı.