Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 koşu çalışması ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.