Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti.

Antrenman turnuva maçlarıyla tamamlandı.