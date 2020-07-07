Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.