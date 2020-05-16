Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde gerçekleştirilen antrenman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.