Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.

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