Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, merkez orta saha ve sol kanatta oynayabilen Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 24 yaşındaki oyuncunun yanı sıra yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Çekiçi, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.