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Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattı.

29.07.2021 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi'yi transfer etti

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, merkez orta saha ve sol kanatta oynayabilen Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 24 yaşındaki oyuncunun yanı sıra yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Çekiçi, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.

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