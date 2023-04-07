Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig arabam.com Konyaspor

Konyaspor - Antalyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelen Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Konya'nın golünü Muhammet Demir atarken, Antalyaspor'un golü ise Haji Wright'tan geldi.

Giriş: 07.04.2023 - 22:33 | Güncelleme: ABONE OL
Konyaspor - Antalyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Konyaspor 24. dakikada Muhammet Demir'in kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, Antalyaspor bu gole 45'te Haji Wright ile yanıt verdi.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Konyaspor puanını 36'ya çıkarırken, Antalyaspor ise puanını 29 yaptı.

24´üncü dakikada ceza alanında topla buluşan Moreno´nun ortasına gelişine vuran Diouf´un şutu kaleci Leite´den döndü. Dönen topu takip eden Muhammet Demir takımının öne geçiren golü kaydetti.1-0

45´inci dakikada Bünyamin´in sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında topa yükselen Wright´in kafa vuruşu ağlarla buluştu.1-1

49´uncu dakikada Guilherme´nin ceza alanı sol çaprazından ortasında Çekiçi´nin gelişine vuruşu az farkla auta çıktı.

90+9´uncu dakikada Muric´in sağ çaprazdan ortasında Mahir Emreli´nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz (Dk. 86 Bouchalakis), Moreno (Dk. 76 Muric), Endri Çekiçi, Muhammet Demir (Dk. 65 Mahir Emreli), Diouf (Dk. 65 Pozuelo)

ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Ömer Toprak, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao (Dk. 70 Ghacha), Ribeiro (Dk. 90+5 Bertuğ), Larsson (Dk. 84 Cemali Sertel), Wright

GOLLER: Dk. 24 Muhammet Demir (Konyaspor), Dk. 45 Wright (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Guilherme, Calvo, (Konyaspor), Ribeiro, Emrecan, Gacha, (Antalyaspor)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremzede çocuklara ücretsiz protez desteği
Depremzede çocuklara ücretsiz protez desteği
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu
Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri
Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri
ABD'de 'ulusal acil durum' uzatıldı
ABD'de 'ulusal acil durum' uzatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.