Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Konyaspor 24. dakikada Muhammet Demir'in kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, Antalyaspor bu gole 45'te Haji Wright ile yanıt verdi.
Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Konyaspor puanını 36'ya çıkarırken, Antalyaspor ise puanını 29 yaptı.
24´üncü dakikada ceza alanında topla buluşan Moreno´nun ortasına gelişine vuran Diouf´un şutu kaleci Leite´den döndü. Dönen topu takip eden Muhammet Demir takımının öne geçiren golü kaydetti.1-0
45´inci dakikada Bünyamin´in sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında topa yükselen Wright´in kafa vuruşu ağlarla buluştu.1-1
49´uncu dakikada Guilherme´nin ceza alanı sol çaprazından ortasında Çekiçi´nin gelişine vuruşu az farkla auta çıktı.
90+9´uncu dakikada Muric´in sağ çaprazdan ortasında Mahir Emreli´nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy
KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz (Dk. 86 Bouchalakis), Moreno (Dk. 76 Muric), Endri Çekiçi, Muhammet Demir (Dk. 65 Mahir Emreli), Diouf (Dk. 65 Pozuelo)
ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Ömer Toprak, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao (Dk. 70 Ghacha), Ribeiro (Dk. 90+5 Bertuğ), Larsson (Dk. 84 Cemali Sertel), Wright
GOLLER: Dk. 24 Muhammet Demir (Konyaspor), Dk. 45 Wright (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Guilherme, Calvo, (Konyaspor), Ribeiro, Emrecan, Gacha, (Antalyaspor)