Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Konyaspor puanını 36'ya çıkarırken, Antalyaspor ise puanını 29 yaptı.

Konyaspor 24. dakikada Muhammet Demir'in kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, Antalyaspor bu gole 45'te Haji Wright ile yanıt verdi.