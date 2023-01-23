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Konyaspor - Ankaragücü: 0-1 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'a konuk olan Ankaragücü, zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanarak derin bir nefes aldı.

Giriş: 23.01.2023 - 22:21 | Güncelleme: ABONE OL
Konyaspor - Ankaragücü: 0-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

15. dakikada Konyaspor'un ceza yayı önünden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Endri Çekiçi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

19. dakikada Paz'ın pasında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

37. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

51. dakikada konuk ekip öne geçti. Marlon'un sol kanattan ortasında Sowe'nin altıpas üstüne indirdiği topa bekletmeden vuran Zahid, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

84. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Ikpeazu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 79 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 87 Mehmet Ali Büyüksayar), Paz (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 59 Ikpeazu), Bytyqi (Dk. 59 Muric), Diouf

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Marlon, Emre Kılınç (Dk. 86 Yasin Güreler), Tolga Ciğerci, Pedrinho (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Zahid (Dk. 90 Ariyibi), Chatzigiovanis (Dk. 71 Beridze), Sowe

Gol: Dk. 51 Zahid (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 72 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+2 Atakan Çankaya Dk. 89 Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü)

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