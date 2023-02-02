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Konyaspor, Andreas Bouchalakis'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Andreas Bouchalakis'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Giriş: 02.02.2023 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL
Konyaspor, Andreas Bouchalakis'i kadrosuna kattı
DHA

Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından orta saha bölgesinde boşalan pozisyonu Andreas Bouchalakis ile doldurdu. Yeşil-beyazlı ekip, Olympiakos'ta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bouchalakis'le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Bedelsiz olarak kiralanan Bouchalakis, merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapıyor.

Yunanistan Milli Takımı´nda 35 kez forma giyme şansı bulan Bouchalakis, bu sezon tüm kulvarlar olmak üzere Olympiakos ile 14 maça çıkarak 1 gol ve 1 asist yaptı.

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