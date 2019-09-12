Konyaspor'a yeni isim sponsoru

12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kulüp başkanı Hilmi Kulluk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törende, İttifak Holding'e sponsorluk anlaşması için teşekkür etti.
Anadolu takımları için sponsorluk anlaşmalarının önemli olduğunu vurgulayan Kulluk, şunları kaydetti:
"İttifak Holding Konyaspor'a uzun süredir çeşitli alanlarda katkılar sunmuştur. Geçen sezon İttifak Holding ve iştiraki kuruluşlar formamızın sırtında, şortta ve tribün isminde yer almıştır. Bu sene yaptığımız görüşmeler neticesinde İttifak Holding, Konyaspor'umuzun isim sponsoru olarak devam edecek. Anadolu kulüpleri için olmazsa olmaz sponsorluk anlaşmalarıdır. Bizim sabit gelirlerimiz, performans ve diğer gelirlerimizin yanında sponsorluk gelirleri can suyudur."
Anlaşmanın gerçekleşmesinde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın da büyük katkısının olduğun vurgulayan Kulluk, "Anlaşmamız 3+2 yıldır. 3 yıl kesin opsiyon hakkı İttifak Holding'dedir. Anlaşmanın bedeli ilk yıl için 3 milyon 500 bin lira artı KDV'dir. Diğer kalan 2 yıl için de enflasyon farkı yansıtılacaktır. Şunu da belirtmek isterim ki, Sayın Mehmet Akdere inşallah 5 yıl içinde Aykut hocamızın tasvip edip onayladığı bir futbolcuyu da bu anlaşmaya ilave olarak bonservisiyle alıp Konyaspor'umuza hediye edecektir. Bunun için İttifak Holding'in kıymetini her Konyalının bilmesi gerekir." diye konuştu.
İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdere de Konyaspor ile yaptıkları anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yeşil-beyazlı kulüple 5 yıldır ittifak içinde olduklarını vurgulayan Akdere, şöyle konuştu:
"Bu yıl bu güzel birlikteliğin altıncı yılı. Konya'nın en önemli kuruluşlarından biri olarak takımımızı desteklemenin öncelikli sorumluluklarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz. Biz İttifak Holding olarak gelenekleri, değerleri ve prensipleri olan bir kuruluşuz. Her şeyden önce Konyalıyız ve Konya'nın bir şirketi olarak şehrimiz için hayırlı olan her türlü projenin arkasındayız. İşte bu duygu ve düşüncelerle Konya'mıza ve ülkemize yeni katkılar üretirken şimdi de diyoruz ki; ittifak ettik Konyaspor'u şampiyon yaptık. Başkanımız Hilmi Kulluk'un başkanlığında Aykut Kocaman hocamızın önderliğinde İttifak Holding Konyaspor'umuzun önceki başarılarını tekrarlayarak hatta bu başarılarının üzerine de çıkarak şampiyon olacaktır."
Konuşmaların ardından taraflar anlaşmayı imzaladı.
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