Konyaspor ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelede gol perdesi 32. dakikada açıldı: Bytyqi'nin asistini gole çeviren Endri Çekiçi, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada Doğan Erdoğan direkt kırmızı kart gördü ve Gaziantep FK 10 kişi kaldı.

43. dakikada Ahmed Hassan, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Konyaspor'da Hadziahmetovic 56. dakikada farkı 3'e çıkarırken Gaziantep FK'da Muhammet Demir 87. dakikada farkı 2'ye indirdi.

90+4. dakikada Michalak maçın sonucunu söyledi: 4-1.