Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets's renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü Adnan Erkan'ın katıldığı imza töreninde deneyimli santraforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Santrafor Kravets'in 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. Öte yandan 21 yaşındaki orta saha Oğuz Kagan Güçtekin ile 1, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.