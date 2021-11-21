1. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Cikalleshi'nin araya gönderdiği pasta, Umar'ın uzaklaştırmak istediği top Bytyqi'nin önüne düştü. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Bytyqi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

10. dakikada Boyd'nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

12. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Boyd'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

33. dakikada Boyd'un sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, arka direkte topa yükselen Bolosie'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

37. dakikada Boyd'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.

47. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Hümmet'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Mpoku'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

90+4. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinden vuruşunda, top filelere gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 79 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 87 Adil Demirbağ), Endri Çekiçi (Dk. 59 Mpoku), Bytyqi (Dk. 79 Michalak), Cikalleshi (Dk. 87 Ahmed Hassan)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 70 Alberk Koç), Bolosie, Dokovic (Dk. 70 Dabo), Baiano, Boyd, Boldrin (Dk. 70 Remy), Umar (Dk. 84 Sabo), Pohjanpalo (Dk. 52 Deniz Hümmet)

Goller: Dk. 1 Bytyqi, Dk. 62 Mpoku, Dk. 90+4 Michalak (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ahmet Çalık, Dk. 68 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 80 Holmen (Çaykur Rizespor)