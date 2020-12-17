Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 1-0 yendi. Galibiyeti getiren goller; 21. dakikada Ahmet Karademir, 74. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 80. dakikada Deni Milosevic'ten geldi. İzmir ekibinin tek golünü 12. dakikada Enis Destan kaydetti. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelenin ardından Konyaspor adını son 16 turuna yazdırdı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."