8´inci dakikada Çekiçi ceza sahası içi sol çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Serdar Gürler kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

19´uncu dakikada Emrah ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Gavranovic dokunuşu yaptı ama kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.

27´nci dakikada Çekiçi´nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Bytyqi´nin gelişine şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.

45´inci dakikada Skubic´in ceza alanı içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Hadziahmetovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0.

47´nci dakikada topla buluşan Yasir ceza sahası sol çaprazından sert vurdu, kaleci Sehic top kornere çeldi.

65´inci dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında Emrah´ın ortasına yükselen Kolovetsios kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

90+2´nci dakikada Michalak sağ kanattan getirdiği topla ceza alanına girdi, sert şutunu kaleci Lung güçlükle uzaklaştırdı.

Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan (Dk. 80 Soner) Hadziahmetovic (Dk. 90 Adil Demirbağ), Serdar Gürler (Dk. 72 Michalak), Çekiçi (Dk. 80 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90 Barış), Ahmet Hassan

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Yasir Subaşı (Dk. 83 Cardoso), Uzodimma (Dk. 46 Campanharo), Attamah (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan, Mensah, Thiam (Dk. 72 Gökhan Sazdağ), Gavranovic (Dk. 72 İlhan Parlak)

GOLLER: Dk. 8 Serdar Gürler, Dk. 45 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Ahmet Çalık, Oğulcan (İttifak Holding Konyaspor) - Kolovetsios, Hosseini, Mensah (Yukatel Kayserispor)