Konyaspor, Başakşehir'i geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve lige ikide iki ile başladı. Başakşehir ilk 2 maçını puansız kapattı.

Turuncu-lacivertliler 45. dakikada Youssouf'un golüyle 1-0 öne geçerken Konyaspor ikinci yarıda açıldı. 51. dakikada Endri Çekici harika bir gol atarken 3 puanı ise 88'de açılan ortaya güzel bir vuruş yapan Cikalleshi getirdi.

Konyaspor, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 maçın 7'sini kazandı.