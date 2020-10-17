İsmail Kartal yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki takım da üstünlük kuramayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken Yeni Malatyaspor 58. dakikada öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Cueva'nın asistinde Zeki Yavru rakip fileleri havalandıran isim oldu.
Ev sahibi ekip aradığı golü 83. dakikada buldu. Skubic'in servisini gole çeviren Artem Kravets, takımına puanı getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından Konyaspor 4. maçında da yenilmezken puanını 6'ya yükseltti. 5. haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlikte kalan Yeni Malatyaspor da puanını 5'e yükseltti.
Stat: Medaş Konya Büyükşehir
Hakemler: Turgut Doman, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna
İttifak HoldingKonyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 62 Musa Çağıran),Jevtovic, Milosevic (Dk. 46 Eduok),Shengelia (Dk. 46 Cikalleshi),Kravets (Dk. 84 Oğuz Kağan Güçtekin)
YeniMalatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru (Dk. 74 Zuqui),Wallace, Semih Kaya, Chebake, Ahmed Ildız (Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş),Erkan Kaş, Acquah (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç),Fofana (Dk. 46 Cueva),Olcay Şahan (Dk. 46 Berk Yıldız),Tetteh
Goller: Dk. 58 Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor),Dk. 83 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 65 Alper Uludağ (Yedek kulübesi),Dk. 64 Ahmet Çalık, Dk. 86 Eduok (İttifak Holding Konyaspor),Dk. 24 Tetteh, Dk. 73 Chebake (Yeni Malatyaspor)
MAÇIN DAKİKALARI
1. dakikada Fofana'nın ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
20. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.
29. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.
36. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.
58. dakikada konuk ekip öne geçti. Cueva'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
80. dakikada Skubic'in ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun ellerinde kaldı.
83. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden gönderdiği topu Skubic altıpas içindeki Kravets'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-1.
90. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed Damlu kontrol etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!