İsmail Kartal yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki takım da üstünlük kuramayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken Yeni Malatyaspor 58. dakikada öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Cueva'nın asistinde Zeki Yavru rakip fileleri havalandıran isim oldu.

Ev sahibi ekip aradığı golü 83. dakikada buldu. Skubic'in servisini gole çeviren Artem Kravets, takımına puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Konyaspor 4. maçında da yenilmezken puanını 6'ya yükseltti. 5. haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlikte kalan Yeni Malatyaspor da puanını 5'e yükseltti.

Stat: Medaş Konya Büyükşehir

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna

İttifak HoldingKonyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 62 Musa Çağıran),Jevtovic, Milosevic (Dk. 46 Eduok),Shengelia (Dk. 46 Cikalleshi),Kravets (Dk. 84 Oğuz Kağan Güçtekin)

YeniMalatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru (Dk. 74 Zuqui),Wallace, Semih Kaya, Chebake, Ahmed Ildız (Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş),Erkan Kaş, Acquah (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç),Fofana (Dk. 46 Cueva),Olcay Şahan (Dk. 46 Berk Yıldız),Tetteh

Goller: Dk. 58 Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor),Dk. 83 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 65 Alper Uludağ (Yedek kulübesi),Dk. 64 Ahmet Çalık, Dk. 86 Eduok (İttifak Holding Konyaspor),Dk. 24 Tetteh, Dk. 73 Chebake (Yeni Malatyaspor)

MAÇIN DAKİKALARI

1. dakikada Fofana'nın ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.

29. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.

58. dakikada konuk ekip öne geçti. Cueva'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

80. dakikada Skubic'in ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun ellerinde kaldı.

83. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden gönderdiği topu Skubic altıpas içindeki Kravets'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-1.

90. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed Damlu kontrol etti.