Konyaspor, 40. dakikada Marlos Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük 45+4. dakikada Mbaye Diagne ile cevap verdi. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük ile karşılaştı.