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        Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2 MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:28
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        Rizespor, Konya'da kazandı!
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        Rizespor'un gollerini 89. dakikada Gustavo, 90+2. dakikada Gaich attı. Konyaspor'un golünü 34. dakikada Uğurcan Yazğılı kaydetti.

        Rizespor'da yeni transferler Hojer, Gaich, Shelvey ve Minchev ilk kez forma giydi.

        Konyaspor bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alma fırsatını kaçırdı ve 8 puanda kaldı. Çaykur Rizespor'da İlhan Palut eski takımına karşı galibiyeti aldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Rizespor ise Sivasspor'u konuk edecek.

        Stat: Konya Büyükşehir Belediye

        Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Cicaldau (Dk. 61 Yunus Mallı), Muric (Dk. 61 Prip), Moreno (Dk. 77 Nelson), Cikalleshi (Dk. 66 Cebrail Karayel)

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 61 Hojer), Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala (Dk. 85 Faye), Olawoyin (Dk. 73 Shelvey), Verasanovic, Gustavo, Zeqiri (Dk. 61 Gaich), Benhur Keser (Dk. 73 Minchev)

        Goller: Dk. 34 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 87 Gustavo (penaltıdan), Dk. 90+3 Gaich (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 49 Moreno, Dk. 90+4 Cebrail Karayel (TÜMOSAN Konyaspor)

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