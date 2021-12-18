Konyaspor Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Konyaspor 90+3'te Endri Çekici'nin golüyle galibiyete uzanırken üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Bu zaferle birlikte puanını 33'e yükselten yeşil-beyazlılar ikinciliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.