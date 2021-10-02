Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz biten maçta konuk ekip 49'da Fatih Aksoy ile öne geçti: 0-1.
Alanyaspor, 70'te Efecan ile ikinci golü bulsa da VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.
Ev sahibi, 87'de Avaziem'in kendi kalesine attığı golle beraberliği bulurken yenilmezlik unvanını da korudu.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi'nin sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi.
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan'ın pasına hareketlenen Çekiçi'nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
13. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ortasında, Diedhiou topu kafayla Emre Akbaba'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Sehic'ten döndü.
29. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.
43. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ceza sahasına pasında, topa iyi yükselen Diedhiou'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
48. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.
53. dakikada Mpoku'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in dar açıdan şutunda, top farklı şekilde auta gitti.
56. dakikada Çekiçi'nin kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere çeldi.
70. Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topla buluşan Fatih Aksoy'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolden faydalanan Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucu hakem Mert Güzenge, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
72. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında, Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mpoku kullandığı serbest vuruşta topu Guilherme'ye verdi. Guilherme'nin ceza sahasına ortasında Awaziem, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1
87. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında, Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesiyle direğe çarpan top oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
KONYASPOR: 1 - ALANYASPOR: 1
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Mert Güzenge, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 46 Mpoku), Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 63 Rahmanovic), Serdar Gürler, Bytyqi (Dk. 82 Michalak), Ahmed Hassan (Dk. 46 Cikalleshi)
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Milunovic, Awaziem, Borja, Juanfran, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Davidson (Dk. 79 Candeias), Emre Akbaba (Dk. 90+2 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca, Diedhiou (Dk. 83 Babacar)
Goller: Dk. 48 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 86 Awaziem (Kendi kalesine) (İttifak Holding Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 13 Milunovic, Dk. 73 Borja, Dk. 83 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 27 Hadziahmetovic, Dk. 90+3 Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor)
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