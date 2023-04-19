Süper Lig'de 15. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 54 yaptı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.

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