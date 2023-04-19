Adana Demirspor, Konyaspor ile ligin 30. haftasında deplasmanda karşı kaşıya geldi. Montella'nın öğrencileri mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 56'da N'Diaye kaydetti.
Konyaspor'un tek golünü ise 41'de M. Emreli attı.
Mücadelenin 48. dakikasında Akintola kırmızı kart görerek Adana ekibini 10 kişi bıraktı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetti.
Süper Lig'de 15. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 54 yaptı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.