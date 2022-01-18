MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü.

15. dakikada kaleci Muric'in uzun topuna hareketlenen Vargas'ın şutunda, top kaleci Sehic'de kaldı.

43. dakikada Svensson'un ceza sahası içinden sert şutunda, kaleye yönelen topu Abdülkerin Bardakçı kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Michalak'ın sert şutunda, kaleci Muric topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Bytyqi'nin ortasında Michalak'ın vuruşunda kaleci Muric'ten dönen top, Skubic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.

53. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bytyqi'nin kafa vuruşunda kaleci Muric'ten dönen topu önünde bulan Rahmanovic'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

79. dakikada Soner Dikmen'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, defansa da çarpan top direk dibinden kornere gitti.

81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Oğulcan Ülgün), Hadziamhetovic, Michalak, Rahmanovic (Dk. 77 Mpoku), Bytyqi (Dk. 89 Çekiçi), Ahmed Hassan (Dk. 68 Cikalleshi)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Alper Uludağ (Dk. 68 İsmail Çokçalış), Stambouli, Sinan Kurt (Dk. 76 Castro), Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas (Dk. 76 Akintola), Assombalonga

Gol: Dk. 53 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Alper Uludağ, Dk. 74 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 28 Adil Demirbağ, Dk. 36 Rahmanovic, Dk. 71 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)