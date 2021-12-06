Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maç boyunca 16 şut çeken Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor savunmasını aşamadı.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ....

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken Yeni Malatyaspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.

Konyaspor önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇIN DAKİKALARI

3. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa sahip oldu.

6. dakikada Mounir'in ceza sahasının sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

52. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen'in yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

66. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, ceza sahası içinde topa yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

79. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına ortasında, Guilherme'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu tokatladı.

90+2. dakikada Aabid'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede topa hakim oldu.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 85 Michalak), Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 60 Mpoku), Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi (Dk. 60 Rahmanovic), Bytyqi, Cikalleshi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Haddadi, Mallan, Aabid (Dk. 90+3 Jospin), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 90 Haqi Osman)

Sarı kartlar: Dk. 55 Abdülkerim Bardakçı, Rahmanovic, (Maç sonu) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 83 Sumudica (Teknik direktör), Dk. 90+1 Karim Hafez, Sadık Çiftpınar (Maç sonu) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)