Süper Lig'de 13. hafta maçında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Sivasspor oldu. Sivasspor'a 3 puanı getiren golü 60. dakikada Faycal Fajr kaydetti. Ligde tam 7 hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 14'e yükseltti. Konyaspor 15 puanda kaldı.

12. dakikada Sivasspor'da sol kanattan Uğur Çiftçi yerden ortası gönderdi. Max Gradel'in şutunu kaleci Sehic kurtarmayı başardı.

15. dakikada orta sahada topu kapan Max Gradel, rakibini çalımlayarak sol kanatta çizgiye kadar indi. Ancak ortasını açtığı yerde hiçbir takım arkadaşı olmadı ve kaleci Sehic topu kontrolüne kolaylıkla almayı başardı.

23. dakikada Sivasspor sağ kanattan Fajr ile serbest vuruş kullandı. Konyaspor defansı bu pozisyonu da savuşturmayı başardı.

39. dakikada Kırmızı-beyazlı ekip sol kanattan geldi. Uğur Çiftçi'nin yerden pasını ceza sahasında son olarak Hakan Arslan kontrol etti. Hakan geriden gelen Fajr'e pasını attı. Fajr'in şutunu Sehic kurtarmayı başardı.

45. dakikada Goiano'nun uzun pasını kaleci Sehic ceza sahası dışına çıkarak kafayla uzaklaştırdı.

48. dakikada konuk takım Erdoğan ile sağ kanattan geldi. Ceza sahasına giren Erdoğan çizgiye inerek topu içeriye çevirdi ancak Kayode'den önce Abdülkerim Bardakçı araya girerek topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı.

59. dakikada Sivasspor aradığı golü buldu. Erdoğan Yeşilyurt'un pasını ceza sahasında bekletmeden kaleye yollayan Faycal Fajr fileleri sarstı.

63. dakikada Amir Hadziahmetovic uzaktan şansını denedi, kaleci Samassa topu üstten kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada Konyaspor Guilherme ile korner kullandı. Brezilyalı oyuncunun ortasına Milosevic kafayı vurdu ancak top auta çıktı.