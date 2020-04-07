Konyalı yaşlı çiftten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan Mustafa (66) ve eşi Hava Köylüoğlu (70),kampanyaya destek verdi.

Köylüoğlu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, polis ekiplerinden hem ihtiyaçlarının karşılanması hem de kampanyaya destek olmak için yardım istedi.

Yaşları 65'in üstünde olduğu için yasak kapsamında sokağa çıkamayan çiftin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine kısa sürede gelen polis ekipleri, yaşlı çiftin talimatlarıyla, banka hesaplarından, kampanya hesabına havale yoluyla bin 500 lira bağışta bulundu.

Polis ekiplerine teşekkür eden Mustafa Köylüoğlu, "Devletsiz millet olmaz. İllaki devletimizin olması lazım. Bu milletin ayakta durabilmesi için illaki baş lazım. Başsız devlet olmaz. Devletim zengin olsun ben fakir olayım." dedi.

Devletin ilk olarak dış odaklara karşı ayakta durması gerektiğini belirten Köylüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi Türk halkıyla vermemiz gerekiyor. İlk önce devletimizden ve başta olanlardan Allah razı olsun. Sağlıkçılarımız, polislerimiz ve bütün jandarmamızdan Allah razı olsun. Bu milleti ayakta tutanlardan da Allah razı olsun. Tek duam, Cenab-ı Allah bu musibeti Türk milletinin üzerinden kaldırsın. Ben nasıl olsa ayakta dururum. Ben bir bireyim. Ama Türk devletinin dış odaklara karşı ayakta durması lazım. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin."

Yardıma koşan polis ekiplerine teşekkür ve dua eden Havva Köylüoğlu ise "Kandilimiz mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin, memleketimize sağlık selamet versin, tek duam bu." diye konuştu.