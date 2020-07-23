Konyalı kadınların "çıtır çerez tarhana" mesaisi başladı

Beyşehirli ev hanımları, süzme yoğurt, bulgur, tuz, yağ ile suyu karıştırmalarının ardından bulamaç haline getirdikleri karışımı, elde ya da makinelerde yassı hale getirdikten sonra güneş altına bırakıyor.
Komşuların imece usulü hazırladığı tarhana, sofralara serilerek güneşte kurutuluyor. Yöre halkı, hava şartları ya da kuşların ürüne zarar vermemesi için tarhana başında nöbet tutuyor.
Soğuk kış akşamlarında çorba olarak da tüketilen çıtır tarhana, çayın yanında çerez niyetine, koyu sohbetlere de eşlik ediyor. Bahriye Öztemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her temmuzda tarhana yapmaya başladıklarını anlattı.
Tarhana mesaisinin yaz sonuna kadar devam ettiğini anlatan Öztemir, "Tarhana, asırlardan günümüze gelen bir gelenek. Yöre halkı tarhanasız kış geçirmez. Ayrıca yurdun dört bir yanından ve yurt dışındaki gurbetçilerimizden de talepler geliyor." dedi.
Öztemir, tarhananın tek başına yapılamayacağını, zahmetli olmasından dolayı aile fertleri ve komşuların bir araya gelerek yardımlaştığını dile getirdi.
Buğdayı ayıklayıp, yıkayarak işe başladıklarını ifade eden Öztemir, tarhana yapımını şöyle anlattı:
"Buğdayı yarma haline getiriyoruz. Yoğurtları süzdürüyoruz. Belli bir koyulukta olan yoğurdu kazanlarda ayran haline getirip pişiriyoruz. Daha sonra yarmayı içerisine koyuyoruz. Tuzunu, yağını ilave ediyoruz. Sonra elde edilen bulamacı dinlendiriyoruz. Soğuttuktan sonra bezeler haline getiriyoruz. Bu bezeleri sonra bastırıp yassı hale getiriyoruz. Sofra bezlerinde güneşte kurumaya bırakıyoruz."
Öztemir, tarhana yaparken hava durumunu da takip ettiklerini ifade ederek tarhanayı güneşe serdikten sonra da işlerinin bitmediğini belirterek komşuların sokak hayvanları ve kuşların ürüne gelmemesi için sırayla nöbet tuttuklarını söyledi.
- "Çocuklar bu doğal cipsi çok seviyor"
Kuruyan tarhananın uzun süre muhafaza edilebildiğini belirten Öztemir, "Tarhanayı kışın çayın yanında ceviz, badem, fındık, fıstıkla tüketiyoruz. İster yağda ya da sobada kızartarak, isterse kurutulduğu son haliyle yiyoruz. Son dönemde artık tarhananın cipsini de yapıyoruz. Çocuklar bu doğal cipsi çok seviyor." diye konuştu.
Öztemir, kışın tarhanayı 3-5 saat suda beklettikten sonra kaynattıklarını ve çorba olarak da tükettiklerini sözlerine ekledi.
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