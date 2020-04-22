Konyalı gurbetçilerden ata topraklarındaki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

AA

Norveç'te yaşayan gurbetçiler, tüm dünya gibi Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Konya'daki hemşehrilerine ve ihtiyaç sahibi ailelere binlerce kilometre öteden yardım eli uzattı.

Bu ülkede faaliyet gösteren Norveç Göynemliler Derneği, Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerine bağlı Göynem, Akçabelen, Pınarbaşı, Gencek mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede büyük ilgi gören yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere içerisinde çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu yardım kolileri oluşturuldu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yakıcı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya üzerinde etkisini gösteren salgından dolayı, doğdukları ata topraklarında yaşayan dargelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce kilometre uzakta gurbette olmalarına rağmen örnek bir dayanışma sergilemek istediklerini dile getirdi.

Başlattıkları yardım kampanyasına gurbetçi vatandaşların çok büyük ilgi gösterdiğini belirten Yakıcı, şunları kaydetti:

"Bu kampanya, Göynem ve Beyşehir ile Derebucak çevresindeki mahallelerimizde yaşayan insanlarımıza yönelik bir yardımlaşma ve kenetlenme kampanyasıdır. Hep birlikte bugünleri eş, dost, akraba ve hemşehrilerimizin en asgari zorluk içerisinde atlatabilmesi için seferber olduk. Allah onlardan ve yaptığı bu hayırdan dolayı razı olsun. Bu yardım kampanyası ile sadece Beyşehir ve Derebucak'taki köylerimiz ve yerleşim merkezlerimiz değil, Antalya ve İzmir'de yaşayan ancak turizm bölgesinde işleri Kovid-19 salgınından dolayı olumsuz etkilenen, ekonomik güçlükler yaşayan vatandaşlarımızı da unutmadık. Bu zorlu günlerden inşallah hep birlikte el ele vererek, yardımlaşarak ve dayanışarak Allah'ın izniyle çıkacağımızı düşünüyoruz. Yardım paketlerimizi ilgili ailelerimize yerleşim merkezlerinde derneğimiz adına faaliyet gösteren temsilcilerimiz aracılığıyla ulaştırdık. Onlara da bu süreçteki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyordum."