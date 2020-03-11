11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konyalı gazeteci 52 yıllık gazete arşivine gözü gibi bakıyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Arşivden görüntüler- Paslı'nın açıklamaları- Arşivde Paslı'nın inceleme yapması
Konyalı gazeteci 52 yıllık gazete arşivine gözü gibi bakıyor- Konya Seydişehir'de yaşayan 79 yaşındaki gazeteci yazar Bahaddin Paslı, 52 yıldır yerel gazeteleri saklıyor- Paslı:- "Gazeteciliğe ilk başladığım zaman çıkardığım gazetelerden yaptığım arşivleme işine halen ilçede çıkan gazetelerle devam ediyorum"- "Bu arşivim şehrin geçmişine bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Evimi ziyarete gelenler gazetelerimi inceleme fırsatı buluyor ve o günün haberlerini, yazılarını görünce şaşırıyor" Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bugüne kadar 13 kitap çıkaran 79 yaşındaki gazeteci yazar Bahaddin Paslı, 52 yıldır arşivlediği yerel gazetelere gözü gibi bakıyor.Paslı, gazeteciliğe 6 yıl santral memuru olarak çalıştığı PTT'den 1968 yılında istifa ederek başladı.Mesleğe başladığı günden itibaren çıkardığı gazetelerin nüshalarını saklamaya başlayan Paslı, ayrıca bugüne kadar 13 kitap kaleme aldı.Yarım asırdan fazla çıkardığı yerel gazetelerden oluşan arşivine gözü gibi bakan Paslı, her gün bir saat yürüyor, saz çalıyor ve şiir okuyor.Paslı, arşivini ilçede çıkan yerel gazetelerle büyütmeye devam ediyor.AA muhabirine 52 yıllık gazetecilik serüvenini anlatan Bahaddin Paslı, mesleğe bir arkadaşıyla matbaa kurarak başladığını söyledi."Gazetecilik mesleğini çok seviyorum." diyen Paslı, şöyle konuştu:"Gazeteciliğe arkadaşımdan 'Matbaa kuralım, gazete çıkaralım' diye gelen tekliften sonra PTT'deki memuriyetimden istifa ederek başladım. Teknik olarak yazdığım 'Manyetolu Telefonlar' adlı ilk kitabımı yayınladım. Bu kitabım 1970'lerde uzun süre gündemden düşmedi. PTT Genel Müdürlüğü tüm Türkiye’ye dağıttı.1968 yılında kurduğumuz Küpe gazetesindeki yazılarım büyük ilgiyle okunuyordu. Biz de halkımıza o günün şartlarında ilkeli ve doğru haber götürmeye çalışıyorduk."- "Şehrin geçmişine bir yolculuk yapmamızı sağlıyor"Paslı, halen kitap yazmaya devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:"Ortaokul yıllarında şiir yazmaya başladım ve aralıksız yazıyorum. 1973 yılında 'Şiirlerim' isimli kitabımı çıkardım. Yazılarımı hep kara kalem kullanarak yazdım çünkü 'hata yaparsan düzeltme şansım var.' diye düşündüm. Gazeteciliğe ilk başladığım zaman çıkardığım gazetelerden yaptığım arşivleme işine halen ilçede çıkan gazetelerle devam ediyorum. Arşivlediğim gazeteleri bazen bakıyorum. Bu arşivim şehrin geçmişine bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Evimi ziyarete gelenler gazetelerimi inceleme fırsatı buluyor ve o günün haberlerini, yazılarını görünce şaşırıyor."
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