Konyalı firma "pedallı dezenfektan standı" ile yurt dışına açıldı

Kamuya açık yerlerde hijyen ve temizlik çabalarına katkı sağlamayı amaçlayan firma, bu süreçte pedallı dezenfektan standı tasarladı.Patent tescil başvurusunda bulundukları ve "Atom Karınca" adını verdikleri ürününü sosyal medyadan duyuran firmaya, yurt için ve dışından yoğun talep geldi.Üretimini iki vardiyaya çıkaran firma, gelen talepleri yetiştirmenin yanı sıra ihracatıyla ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.- İngiltere ve Libya'ya Türk dezenfektan standıFirmanın yöneticisi Sinan Gözlü, AA muhabirine, dezenfektan standının salgın sürecinden önce bilinmediğini söyledi.Salgın döneminde elle temassız dezenfektana ulaşmanın önemli hale geldiğini dile getiren Gözlü, şunları kaydetti:"CE belgeli bu dezenfektan standı, kolay montajı, estetik görünümü ve uygun fiyatıyla ilgi görüyor. Özellikle sosyal medyada yaptığımız tanıtımlardan sonra ürüne olan ilgi arttı. Yurt dışından da talep geldi. Geçen hafta İngiltere'ye bir konteyner pedallı dezenfektan standı gönderdik. Bu hafta da Libya'ya ihraç ettik. Avustralya, Senegal, Azerbaycan'a talep üzerine numune gönderdik. Belçika, Fransa, Almanya ve Danimarka'dan da talep geliyor."Ürünlerini yurt içine de sattıklarını aktaran Gözlü, halen günlük 250-300 pedallı dezenfektan ürettiklerini vurguladı.Gözlü, "Ergonomik ürün olmasından dolayı ilgi görüyor. Amacına uygun, her yerde ve mekanda kullanılabiliyor. Fiyatı da uygun olunca her yerde görülmesi mümkün diyebilirim. Toplu taşıma araçları için de boru tipi dezenfektan standı tasarladık." diye konuştu.
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