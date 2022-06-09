Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Bayındır Mahallesi'nde 13. yüzyıl sonlarında Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından inşa ettirilen caminin çatısı, her yıl ilkbahar ve yaz aylarında leyleklere ev sahipliği yapıyor.
Çatıya kurdukları yuvada ilkbahar ve yaz dönemini geçiren leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını besliyor.
Bayındır Mahallesi Muhtarı Cengiz Keleş, yerleşim merkezinin tek camisi olan tarihi Hoca Şeyh Muhittin Camisi'nin kiremitle kaplı çatısında leyleklerin uzun yıllar önce yuva yaptığını söyledi.
Bir "leylek ailesi"nin her yıl ilkbahar ve yaz dönemlerinde bu yuvada konakladığını ifade eden Keleş, "53 yaşındayım ve çocukluğundan bu yana caminin çatısının leyleklere yuva olduğunu biliyorum. Her yıl gelen leylekler, göç edeceği tarihe kadar burada kalır. Havalar ısındığında gelip, havalar soğumaya başladığında ise göçüp giderler" dedi.
"KÖYÜN SEVGİLİSİ HALİNE GELDİLER"
Keleş, köyde yaşam süren başka leylek olmadığını belirterek, "Köyün tek leyleği bunlar. Geldiklerinde buradaki yuvalarına çalı çırpı toplayıp getirirler. Şu anda yuvada 4 yavru var. Uçmaya başladıklarında onları da izleriz. Yuvanın başında anne veya baba mutlaka biri nöbet bekliyor, diğerinin de yuvaya solucan, yılan, küçük kuş gibi gagasıyla yiyecekler taşıdığını görüyoruz. Köyün sevgilisi haline geldiler. Köyü, camiyi ziyarete gelenlerin de bu manzara ilgisini çekiyor" diye konuştu.
Leyleklerin yaşam sürdüğü caminin hemen yanı başındaki bakkalı işleten Mustafa Duvarcı ise komşularım diye nitelendirdiği leyleklerin yerleşim merkezinde herkesin maskotu haline geldiğini söyledi.
Leyleklerin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Duvarcı, mahalle halkı olarak leyleklerin zarar görmemesi, rahatsız olmaması için ellerinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!