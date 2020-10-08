Konya’daki şeker fabrikasında yangın çıktı

Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Çumra itfaiyesinin yanı sıra Konya’dan takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı.Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütülüyor.

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