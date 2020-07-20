Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teknik takibin ardından bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 4 kilo 194 gram eroin, kavanozda ve poşetlere sarılı 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.