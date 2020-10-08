Konya'nın Çumra ilçesindeki fabrikanın kolonya üretim bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Çumra itfaiyesinin yanı sıra Konya’dan takviye ekipler gönderildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütülüyor.