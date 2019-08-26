26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre, kaza, saat 03.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre , 26 yaşındaki Vedat Ceylan’ın kullandığı otomobil Adana’dan Konya yönüne gelmekte iken arıza yaptı. Yoldan geçen ve aracın arızalandığını fark eden kamyon sürücüsü 32 yaşındaki Erhan Mençuk arızalanan aracı kamyonun arkasına bağlayarak en yakın benzin istasyonuna götürmek üzere hareket etti.
Kamyon arkasına bağlı arızalı araç ile hareket halinde iken aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Şimşek’in kullandığı TIR otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildekilerin çıkarılması için kurtarma çalışması yaptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Vedat Ceylan ile otomobildeki yolcular 54 yaşındaki Hediye Ulutaş ve aynı yaştaki Redife Dinçcan olay yerinde hayatını kaybederken 17 yaşındaki Evin Ulutaş ile TIR sürücüsü Ahmet Şimşek ise yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Ahmet Şimşek yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri Ereğli Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin mevsimlik işçi olduğu, Konya’da kazada hayatını kaybeden bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Şanlıurfa’ya gittikleri ve taziyeden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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