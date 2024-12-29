Konya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki otomobil Ladik yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, jandarma trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.