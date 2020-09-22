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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 40 ayrı olayda 41 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle örgütlü tefecilik yaptıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.