Konya’da devrilen otomobildeki çift yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı
Giriş: 14.11.2025 - 19:21 Güncelleme: 14.11.2025 - 19:21
M.Ç. (65) yönetimindeki otomobil Antalya’dan Konya yönüne seyir halindeyken Beyşehir ilçe merkezine 7 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü M.Ç. ve eşi D.Ç. (62) olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fotoğraf: AA
