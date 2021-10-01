6'ncı kattaki balkondan düşen genç öldü

Merkez Selçuklu ilçesi Ruganlı Sokak'ta ailesiyle ikamet eden Muhammed Yusuf Bostan (21), yaşadıkları apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düştü.

Durumu gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, Bostan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ev ve olay yerinde inceleme yaptı.

AA'nın haberine göre; Bostan'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.