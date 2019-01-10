Üritem atölyeleri istihdama katkı sağlıyor

10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamalarını desteklemek amacıyla şehir genelinde bez torba dağıtımı yapacak.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek verdiklerini söyledi.
Plastik poşetlerin doğaya zarar verdiğini ve gelecek için tüm dünyada plastik poşet kullanımına yönelik sınırlamalar getirildiğini vurgulayan Altay, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarına destek veriyoruz. Çocuklarımıza temiz ve güzel bir dünya bırakmak için plastik poşet kullanılmaması konusunda hassas davranmalıyız. Bu konuda herkese büyük sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımızın da bu projeye destek vermelerini istiyoruz” dedi.
Alışverişlerde plastik poşet yerine boz torba kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde 1 milyon adet alışveriş torbası dağıtımı yapacaklarını vurgulayan Başkan Altay, poşetlerin KOMEK ve ASEM üretim atölyelerinde yapılacağını, böylece hem üretime hem de çevreye katkı sağlayacaklarını dile getirdi.
ÜRETİM ATÖLYELERİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) mezun olan kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla çalıştığı atölyelerde kamu ve özel kurumlar için çevreye zarar vermeyen doğal malzemelerden çevre dostu bez torbaların seri üretimi yapılıyor. Bunun yanında evde atıl durumda bulunan kumaşlar da çanta yapımında kullanılarak ekonomiye kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtımını yapacağı bez torbaların bir kısmı da parça kumaşlardan imal edilecek.
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