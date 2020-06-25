Konyaaltı Sahili'nin güvenliği "atlı polis" ve "bisikletli martı timleri"ne emanet

"Turizmin başkenti" Antalya'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı polis birliği ile "bisikletli martı timleri", tepeleri karlı Beydağlarının eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bırakan, tertemiz denizi ve çakıllı plajı ile doğayla iç içe tatil imkanı sunan Konyaaltı Sahili'nde mesai yapıyor.Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki sahili baştan sona at üzerinde gezen atlı polisler, vatandaşların ve turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Devriye görevi yapan atlı polislere vatandaşlar, yoğun ilgi ve sevgi gösteriyor.Atlı polisler, görevleri sırasında tatilcilerin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmeyerek her gün onlarca kez objektif karşısına geçiyor.Bisikletleriyle günde ortalama 30 kilometre pedal çeviren "martı timleri" ise olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor.Tatilcilere Kovid-19'a karşı sosyal mesafe uyarısında bulunan ve kalabalık yerlerde maske takmalarını öneren "sahil polisleri", gösterdikleri başarıyla takdir topluyor.Alışılmışın dışında bisikletli ve şortlu görev yapan "martı timleri", görenlerin dikkatini çekiyor.- Kovid-19 tedbirleri de denetleniyorPolis memuru Davut Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklada, 13 yıldır atlı polis birliğinde görev yaptığını söyledi.Araçların giremediği plaja girip, rahatça devriye gezdiklerini belirten Kaymaz, "Sahilde herhangi bir problem olduğunda vatandaşlar hemen bize koşuyor. Salgından sonra sosyal mesafe uyarısında bulunuyoruz. Halkımız da bu konuda çok duyarlı. Uyarılarımızı dikkate alıyorlar." diye konuştu.Kaymaz, plaja gelen kişilerin polis ekiplerini gördüklerinde kendilerini daha güvende hissettiklerini ve huzur içinde denize girdiklerini ifade etti.Polis memuru Mehmet Kaykaç ise "Türkiye'nin göz bebeği" bir plajda görev yapmanın kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.Görevlerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Kaykaç, "Antalyalılar ve tatilciler bize büyük ilgi gösteriyor, bizimle bol bol fotoğraf çektiriyorlar, atımızı seviyorlar." dedi.Kaykaç, 5 yıldır aynı atla görev yaptığını ve aralarında büyük bir sevgi bağı oluştuğunu ifade etti.- Şortlu polis sempatik geliyor"Bisikletli martı timi"nde görevli Süleyman Akkurt da sahile saat 09.00'da geldiklerini ve akşama kadar görev yaptıklarını kaydetti.Araçların giremediği sahil bandında bisikletle çok hızlı hareket ederek olaylara müdahale edebildiklerini aktaran Akkurt, "İnsanlar bisikletli polis görünce şaşırıyorlar, bizi şortlu görünce daha sempatik buluyorlar." dedi.
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