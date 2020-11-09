Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri "bisikletli martı timleri"ne emanet - ANTALYA

AA

Turizmin başkenti" Antalya'da denetimler aralıksız sürüyor. Tüm kurumların iş birliği içerisinde sürdürdüğü çalışmalara, emniyet yetkilileri de büyük katkı sağlıyor.İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan "bisikletli martı timleri", dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mesai yapıyor.Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki sahili baştan sona turlayan 16 bisikletli polis, vatandaşların ve turistlerin büyük ilgisini çekiyor.Ziyaretçileri, Kovid-19'a karşı sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyaran polisler, halk sağlığı için görevlerini titizlikle sürdürüyor.

- Şortlu polisleri görenler şaşırıyor

Maske takmayanları tedbirler konusunda bilgilendiren polisler, tedbirlere uymamakta ısrarcı olanlara da para cezası kesiyor."Türkiye'nin göz bebeği" bir plajda, alışılmışın dışında bisikletli ve şortlu görev yapan "martı timleri"ni gören yerli ve yabancı turistler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.Araçların giremediği sahil bandında bisikletleriyle günde ortalama 30 kilometre pedal çeviren "martı timleri", asayiş olaylarına da hızla müdahale ediyor.Boğulma vakalarının yanı sıra her türlü asayiş olaylarına ilk müdahaleyi yapan timler, yaptıkları çalışmalarla vatandaşların da takdirini topluyor.

- Tedbir uyarısı yapılanlar da uygulamadan memnun

Martı timleri tarafından maskesi yüzünü tam kapatmadığı için durdurulan Mehmet Aktaş, uygulamadan memnun olduğunu belirtti.Maskesinin yüzünden düştüğünü fark etmediğini belirten Aktaş, "Konyaaltı Sahili'ne çok sık geliyorum. Yazın başından beri bisikletli polisleri görüyorum. İlk başta şaşırmıştım ama şimdi sürekli çalışmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Volkan Önal da yapılan denetimleri yerinde bulduğunu, bu süreçte maske alışkanlığını herkesin kazanması gerektiğini vurguladı.Yolda yürürken nemlendiği için maskesinin kaydığını söyleyen Önal, "En sonunda maskeyi taktık, takmamız gerekiyor." dedi.Mehmet Miroğlu da martı timlerinin görevlerini iyi yaptığını, haklı olarak kendisini de uyardıklarını ifade etti.